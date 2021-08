I Maneskin secondo Pippo Baudo: (non) Ii ho inventati io...

La tentazione è stata troppo forte: avere un titolo del più amato presenatore della TV italiana che dice la sua frase storica sulla band del momento. Qualche anno fa, Pippo Baudo presentò il nuovo album di Eros Ramazzotti in una conferenza stampa e gliela fecero dire a proposito del cantautore romano Oggi è uscita una lunga intervista a Baudo su Repubblica: lo showman siciliano spazia dal suo ritorno in RAI (con il programma sulle Opere all'Arena e la "Sanremo story" su Rai 3) alla sua storia al Festival.

Ma non dice la sua frase storica, né la giornalista (Silvia Fumarola) gliela fa dire: però ha solo parole buone sia per la band. E complimenti anche per .Amadeus, che condurrà per il terzo anno consecutivo quel Festival di cui Baudo rivendica il record: lo ha guidato per ben 13 volte;

Sui Maneskin:

Sono divertenti, scatenati, bravi. Molto diversi dal genere che ascolto io, però interessanti. (...) Sono riusciti ad aggiudicarsi Sanremo e anche l'Eurofestival, una grande cosa, non capitava da secoli.

Su Amadeus e il Festival