Sanremo 2022, ufficiale: la conduzione di nuovo ad Amadeus

È ufficiale: sarà Amadeus a condurre il Festival di Sanremo 2022. L'annuncio è arrivato questa sera al Tg1. Il conduttore già nelle scorse settimane aveva aperto all'Ama-Ter al Festival, appoggiato dal direttore di Rai1 Stefano Coletta. Ma aveva rimesso la decisione definitiva ai nuovi dirigenti di viale Mazzini. Il neo amministratore delegato Carlo Fuortes, subentrato a Fabrizio Salini, ha affidato nuovamente ad Amadeus il compito di condurre il Festival di Sanremo (nella doppia veste anche di direttore artistico). La kermesse, che quest'anno era stata posticipata a marzo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, torna a febbraio: si svolgerà dall'1 al 5 febbraio 2022.

Commentando la sua conferma come conduttore e direttore artistico, Amadeus ha detto:

"Chi l'avrebbe mai detto? Io per primo non avrei mai pensato di poter condurre tre Festival consecutivi. È una grandissima gioia. Ringrazio l'ad Carlo Fuortes e il direttore di Rai1 Stefano Coletta per avermi voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo".