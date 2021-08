Gaetano Curreri migliora: al via la mobilizzazione

Per il cantante degli Stadio Gaetano Curreri prosegue il "miglioramento clinico", come riporta il Tgcom24. Curreri, ricoverato ad Ascoli dopo l'infarto (superato) durante un concerto a San Benedetto del Tronto, ha iniziato la mobilizzazione e il recupero procede regolarmente". Lo comunica l'ospedale. Curreri, per il quale era stato completato l'iter di rivascolarizzazione coronarica, è ricoverato nell'ospedale "Mazzoni" dalla sera di venerdì 30 luglio.