Gaetano Curreri, malore sul palco. Gli Stadio: ‘Sta bene’. Vasco Rossi: ‘Sei una roccia’

“Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene”, fanno sapere gli Stadio attraverso un nuovo messaggio condiviso su Facebook dopo che il loro leader Gaetano Curreri è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di un malore che l’ha colto sul palco durante il concerto tenuto con la sua band ieri sera, 30 luglio, a San Benedetto del Tronto.

Si legge poi nel post:

“L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui.

Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora”.