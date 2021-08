Iggy Pop, Grimes, St Vincent sono alcuni dei nomi del prossimo calendario Pirelli

Dodici mesi nel segno della musica, attraverso alcune icone senza tempo. Dalle prime anticipazioni, svelate dal Corriere della Sera e da Repubblica, "The Cal 2022", il celebre calendario Pirelli, si preannuncia a forte impatto musicale. Per l'edizione che torna dopo lo stop causa Covid dell'anno scorso, niente modelle o nudi come in passato. I protagonisti saranno in particolare nomi del mondo della musica, come Cher, Jennifer Hudson e Iggy Pop, immortalati da un un rocker con la passione per la fotografia: Bryan Adams. Gli altri personaggi che popoleranno i diversi mesi di "On the Road" (questo il titolo scelto), saranno Grimes, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Saweetie, St Vincent e Kali Uchis, coprendo diversi mondi musicali, che vanno dal rock, al pop, al rap fino alla dance e all'elettronica.

"Dovevamo scattare lo scorso anno ma a causa del Covid ci siamo dovuti fermare - ha spiegato Adams -, abbiamo tenuto lo stesso concept estendendolo a uomini e donne, basato interamente sulla musica". Il tema 'On the Road' è ispirato proprio a quella caratteristica tipica della vita del musicista che più è stata colpita dalla situazione di pandemia: nel momento stesso in cui la musica e i suoi protagonisti si sono dovuti fermare di fronte al diffondersi del virus, Adams ha pensato di farsi ispirare dall'idea del viaggio.