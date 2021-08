Vasco, Cremonini e Jovanotti: il tributo alla carriera di Valentino Rossi

Ventisei anni di carriera, 423 gare disputate (di cui 115 vinte), 235 podi e 9 titoli mondiali. Classe 1979. Nove titoli mondiali conquistati, di cui cinque vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005. A oggi è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. Numeri da rockstar, numeri da Valentino Rossi. Nel giorno dell’annuncio del suo ritiro dalla MotoGP, diversi artisti legati da un legame d’affetto con il numero 46 hanno voluto omaggiarlo.

Uno fra i primi è stato Cesare Cremonini, che nel 2015 gli dedicò la canzone “46”. Ecco quello che ha scritto il cantautore bolognese sui social: “Punto e a capo. Fratello se qualcuno mi togliesse tutti i momenti speciali che mi hai regalato ti inseguirei in capo al mondo per riviverli, sicuro che ci saresti. Perché tu hai sempre condiviso con un sorriso per tutti ogni giorno bello e ogni giorno difficile da quando ci conosciamo. Oggi hai solo dilatato il tempo e lo hai allungato, perché si potesse vedere bene ancora più lontano. Ti voglio bene. Grazie sempre e…per tutte le nuove fantastiche sfide…Forza Vale!!”

Anche Vasco ha celebrato sui social il suo omonimo, ricordando la loro amicizia di lunga data: “Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere mondiali nelle 125, avrà avuto sì e no 16 anni. Con lui in pista era sempre uno spettacolo guardare la gara. Fenomeno più unico che raro...Valentino resta in giro...Il circuito adesso metterà alla prova i giovani che cresceranno con lui…C’è una nuova avventura che lo aspetta...Viva Valentino Rossi. Il campione di tutti i tempi... in una parola: il migliore!”.

Non poteva mancare anche Jovanotti: “Oggi Valentino Rossi ha annunciato ufficialmente che a fine stagione smetterà di correre in MotoGP. Da pilota in pista è stato il più grande di tutti i tempi, il più forte di sempre, e ci ha fatto emozionare come pochissimi campioni nella storia di tutti gli sport. Ora comincia il nuovo viaggio e farà grandi cose, perché il ragazzo è “magico”, vedrete. E’ stato fantastico, il più grande di sempre, il numero...46!”.

Anche Gianni Morandi, che con Jovanotti di recente ha girato il videoclip del suo singolo “L'allegria” proprio insieme al grande motociclista, ha scritto: “Valentino si ritira, ha detto che non correrà più. Per 25 anni è stato il migliore di tutti. Milioni di appassionati in tutto il mondo, uomini e donne di tutte le età (io fra loro), oggi esprimono sentimenti di gratitudine per le straordinarie emozioni che ha regalato, insieme al dispiacere di non vedere più sulla linea di partenza, il suo favoloso numero 46. Grazie Valentino, sono sicuro che farai ancora grandi cose nella tua vita e non perderai mai il tuo sorriso e la tua allegria”.