ZZ Top, Billy Gibbons: "Nel prossimo album ci saranno le ultime tracce di Dusty"

Una buona notizia per i fan. Billy Gibbons ha spiegato che nel prossimo album degli ZZ Top ci sarà ancora Dusty Hill, l’amico e compagno con cui ha fondato la band nel 1969 a Houston, morto il 28 luglio scorso a 72 anni. In un’intervista con la rivista Variety in cui ha parlato del nuovo lavoro in arrivo degli ZZ Top, il chitarrista e cantante ha detto: "Ci sono anche le ultime cose registrate da Dusty, hanno solo bisogno di essere completate.

Gli ho dato un paio di testi che avevo scritto e gli ho detto: 'Hey Dusty, vedi se riesci ad aggiungere qualche strofa all’inizio o alla fine'. .Lui mi ha risposto: 'Posso cantarli?'. Io gli ho detto che per me poteva cantare anche le pagine del calendario, sarebbe stato fantastico e il pubblico lo avrebbe adorato. Così abbiamo scherzato sul fatto che nei concerti futuri avremmo inserito un intermezzo in cui Dusty avrebbe cantato il calendario'. Dopo la scomparsa di Dusty Hill gli ZZ Top sono già ripartiti in tour con una data al Tuscaloosa Amphitheater in Alabama con il suo storico tecnico delle chitarre, Elwood Francis: Dusty è stato celebrato con un microfono vuoto in mezzo al palco.