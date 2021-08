Dj con caschetto biondo e occhiali da sole si esibisce in Sardegna: è Salmo

A vederlo sembra Nino D’Angelo, con il mitico caschetto biondo, ma in realtà è Salmo. Il rapper di Olbia, negli scorsi giorni, ha pubblicato alcune storie dal suo profilo Instagram in cui scrive che un “suo amico” si esibirà in un dj set a Porto Rotondo giovedì 5 agosto. Sulla locandina della performance un volto disegnato con occhiali da sole scuri e caschetto biondo platino. Poi il tag: dj Treeplo. Finendo sulla pagina di questo fantomatico artista, che si definisce ironicamente un “Professional Driller”, viene da ridere. Ci sono video e foto di dj Treeplo, ma a guardarli bene si intuisce subito che, dietro quel travestimento, c’è lo stesso Salmo. Fantastici i commenti dei fan, che stando al gioco, alimentano il clima surreale: “Ormai sei commerciale”, scrivono. Dj Treeplo pubblica anche delle classifiche assurde come quella che vede la sua canzone “I don’t care” nella 50 top globale di Spotify. Se volete divertirvi, spulciate il profilo.

View this post on Instagram A post shared by TREEPLO SIX (@dj.treeplo)

Intanto, in questo caso seriamente, Salmo è sceso in campo per aiutare i territori colpiti dagli incendi in Sardegna Il rapper di Olbia ha donato alle popolazioni colpite 10.000 piantine d’ulivo. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Oristano si occuperà dello smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio colpito dagli incendi. Un disastro su cui era già intervenuto l'artista. “La zona di Oristano è stata devastata dalle fiamme e ci sono famiglie in difficoltà, pastori che hanno perso il bestiame e non possono lavorare. Hanno bisogno di una mano”. Queste erano state le parole di Salmo al momento del disastro, che si è anche detto disponibile a realizzare un grande concerto benefico per la sua terra.