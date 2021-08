Buone notizie. Il cantante degli Stadio Gaetano Curreri, ricoverato all'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno da sabato, in seguito al malore accusato al termine di un concerto a San Benedetto del Tronto il 30 luglio, è in miglioramento. Lo comunica in una nota l'Area Vasta 5, la nota è stata ripresa dal TgCom. In precedenza gli Stadio, su Facebook, avevano riferito che Curreri aveva superato l'infarto e le sue condizioni erano migliorate.

"La degenza presso l'Uoc Cardiologia e Utic (Unità operativa terapia intensiva cardiologica) dell'Area Vasta 5 sta proseguendo regolarmente - hanno fatto sapere dall'ospedale -. Pertanto si confermano a tutt'oggi miglioramenti clinici del paziente". Questo il messaggio che aveva pubblicato la band: “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene”. Il messaggio era stato condiviso su Facebook dopo che il loro leader Gaetano Curreri era stato ricoverato in terapia intensiva a seguito del malore.