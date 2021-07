Chi è The Kid LAROI, il rapper che con Justin Bieber ha spodestato i Maneskin

Dopo circa 25 giorni in vetta alla Spotify Global Chart con la cover di “Beggin’", i Maneskin hanno ceduto il primo posto della classifica quotidiana relativa ai brani più ascoltati nel mondo sulla popolare piattaforma streaming a Justin Bieber e The Kid Laroi. Tutt’ora i due artisti con la loro “Stay” occupano la posizione più alta della chart e con il loro brano tra il 29 e il 30 luglio hanno totalizzato 7,571,984 milioni di stream su Spotify, contro i 6,827,653 totalizzati dalla band romana con la cover di “Beggin’”. Ma, chi è The Kid LAROI?

Charlton Kenneth Jeffrey Howard - questo il nome all’anagrafe del rapper e cantante nato a Sydney il 17 agosto 2003 da madre di origine aborigena e padre francese - influenzato dalla mamma, si avvicina alla musica hip hop e r&b ascoltando artisti come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West.

Inizia a scrivere canzoni rap sin da bambino e, nonostante il tragico omicidio di suo zio nel 2015, fatto che sconvolge tutto il suo nucleo famigliare, il ragazzo non smette di inseguire la sua passione e all’età di 13 anni inizia a esibirsi usando il nome The Kid LAROI. Nel 2018 pubblica in modo indipendente il suo primo Ep “14 With A Dream”. Nello stesso anno, grazie anche alla sua partecipazione al concorso organizzato dalla radio australiana Triple J, dove arriva in finale, il giovane rapper australiano viene notato da Lil Bibby che inizia a metterlo in contatto con Juice WRLD, poi suo mentore e punto di riferimento assoluto. Nel corso del 2019, oltre a firmare un contratto con la Columbia Records e la Grade A Productions, The Kid LAROI raggiunge ampia notorietà con “Let Her Go” e l’anno dopo con “Diva” in collaborazione con Lil Tecca. .

Insieme a Juice WRLD, scomparso nel dicembre 2019 a 21 anni per un overdose di ossicodone e codeina, The Kid LAROI ha firmato brani come “Hate the other side”, contenuto nell’album postumo di Juice WRLD “Legends never die", e “Go”, incluso nel primo mixtape del giovanissimo artista, “F*ck love”, uscito nel giugno 2020.

Del primo progetto del giovane rapper australiano viene poi pubblicata una versione deluxe intitolata “F*ck love (Savage)” che, oltre a vedere la partecipazione di artisti del calibro di Internet Money, Marshmello, YoungBoy Never Broke Again e Machine Gun Kelly, ottiene successo grazie soprattutto ai singoli “So done” e Without you” - di cui viene anche realizzato un remix con Miley Cyrus.

Il 9 luglio 2021 The Kid LAROI pubblica insieme a Justin Bieber il singolo “Stay”, primo estratto dal mixtape “F*ck love 3: Over you”, nuova versione del progetto dato alle stampe l’anno scorso, con in più sette nuove tracce e uscita il 23 luglio, a cui fa seguito qualche giorno dopo la versione espansa “F*ck love 3+: Over you”. Nella classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 23 al 29 luglio “F*ck Love” di The Kid LAROI raggiunge la 38esima posizione.