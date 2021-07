Il batterista Deen Castronovo torna nei Journey. Secondo il chitarrista della band Neal Schon condividerà il ruolo con Narada Michael Walden, entrato nella storica band statunitense nel 2020.



Lunedì scorso Schon aveva accennato al ritorno di Castronovo pubblicando su Twitter una immagine delle prove del prossimo concerto dei Journey all'Aragon Ballroom di Chicago commentando: "Ok.

Doppio problema Narada Michael Walden e il ritorno di Deen Castronovo alla batteria." Due giorni più tardi, lo stesso Schon ha risposto ad alcune domande su Deen sotto una notizia pubblicata dal San Francisco Chronicle su Facebook. Un fan ha chiesto, "Quindi Deen Castronovo è tornato a tempo pieno nella band?" e Schon ha risposto: "Sì".



Nel 2015, dopo 17 anni, Deen Castronovo venne licenziato dai Journey dopo che venne arrestato per una serie di accuse legate alla sua attuale moglie, tra queste abuso fisico, coercizione e uso illegale di un'arma. Già nel 2019, Castronovo ha suonato in alcuni show con Schon chiamati 'Neal Schon's Journey Through Time'. Insieme a loro c'erano il cantante e tastierista Gregg Rolie (Journey e Santana), il bassista Marco Mendoza (Dead Daisies e Thin Lizzy), Chris Collins (alla chitarra e alle tastiere) e il produttore Marti Frederiksen (strumenti vari e voce).



Il mese scorso, i Journey hanno pubblicato il singolo, "The Way We Used To Be". Questa canzone segna la prima nuova musica della band dall'album "Eclipse" del 2011. Ed inoltre e la prima canzone pubblicata dalla nuova formazione della band ora composta da Schon (chitarra solista, cori), Jonathan Cain (tastiere, cori), Arnel Pineda (voce solista), Randy Jackson (basso), Walden (batteria) e Jason Derlatka (tastiere, cori).