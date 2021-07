Le accuse portate avanti dall'attrice Esmé Bianco per aggressione sessuale e abuso nei confronti di Marilyn Manson sono "false, prive di merito e fanno parte di un attacco coordinato da parte di più querelanti", afferma il rocker in un nuovo deposito giudiziario. Esmè Bianco, nota soprattutto per aver interpretato Ros nella celebre serie televisiva “Il trono di spade”, ha citato in giudizio Marilyn Manson con l’accusa di violenza sessuale, abuso fisico e traffico di esseri umani.

Lo scorso febbraio, in un'intervista rilasciata alla rivista newyorkese The Cut, la 38enne attrice britannica aveva rivelato le violenze subite da parte del cantante statunitense, poco dopo le accuse di abusi rivolte dall'attrice Evan Rachel Woods contro Brian Warner - questo il nome all’anagrafe della voce di “The beautiful people” - successivamente denunciato anche da altre donne e abbandonato pure dalla sua etichetta discografica. Ma Manson, ancora una volta, rispedisce le accuse al mittente definendo il tutto "una montatura".