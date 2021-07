Vasco Rossi, secondo appuntamento con Dylan Dog: ecco "Albachiara"

Dopo l'uscita del primo albo, "Sally", il secondo incontro dell'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi con il Komandante s'intitola "Albachiara" e sarà in vendita dal 30 luglio.

Il fumetto dedicato a una delle canzoni più celebri e amate del rocker è stato scritto da Gabriella Contu e disegnato da Sergio Gerasi.

Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore:

“Che fine avrà fatto Albachiara (o Alba, come l’abbiamo chiamata nel fumetto)? Come ve la immaginate dopo così tanti anni? Sarà sbocciata d’improvviso modificando anche il proprio carattere e rinunciando a quella sua sorta di timidezza, oppure no? Per noi, è rimasta cristallizzata nella purezza di quella sua giovane età ed è così che ce la ricorderemo per sempre".



La sceneggiatrice Gabriella Contu:

“Non esiste persona in Italia, di età compresa tra i sei e i centosei anni, che non conosca 'Albachiara'. Eppure, di fronte alla domanda 'Albachiara, chi è?' esitiamo. Generazione dopo generazione, grazie alle pennellate di Vasco, Alba l’abbiamo immaginata: l’abbiamo vista camminare, ognuno per le strade della propria città o paese; le abbiamo disegnato un volto, un corpo, scegliendo per lei il colore degli occhi, la lunghezza dei capelli; le abbiamo dato un’età e dei vestiti; l’abbiamo vista chiudersi alle spalle la porta della camera da letto, pensandola sola a darsi piacere”.

Così come accaduto per "Sally" così anche "Albachiara" avrà una foliazione speciale e sarà arricchito da 16 pagine extra che conterranno un nuovo capitolo dell’intervista di Luca Crovi a Vasco, il testo della canzone cui si ispira l’episodio, l’editoriale di Michele Masiero, il commento di Gabriella Contu e un’intervista a Sergio Gerasi.



L’ultimo appuntamento del ciclo dedicato a Vasco Rossi sarà invece con "Jenny", scritto da Barbara Baraldi e disegnato da Davide Furnò, in uscita il prossimo 31 agosto.