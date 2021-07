Le molte stranezze di Lil Uzi Vert

Dopo averlo rimosso il mese scorso il rapper Lil Uzi Vert ha reimpiantato in fronte il suo diamante da 24 milioni di dollari.



Il 26enne Symere Woods, questo il vero nome del musicista statunitense, aveva cambiato look lo scorso mese di febbraio e aveva dichiarato che quella pietra rosa di “10, quasi 11 carati” è stato l'acquisto più costoso mai fatto.



Poi, nonostante le rassicurazioni del gioielliere Elliott Eliantte sul fatto che il diamante fosse "sicuro come qualsiasi altro piercing", il mese scorso Uzi ha dovuto toglierlo poichè lo faceva sanguinare.

Lil Uzi Vert put the diamond back in his forehead and got a new tattoo on his tongue‼️😳



Documentation almost complete for @LILUZIVERT to legally claim wasp-127b - this is huge! First human to legally own a planet

Messa da parte la vicenda del diamante, il rapper ha pubblicato un paio di immagini (che si possono vedere più sotto) dove mostra un nuovo tatuaggio fatto sulla lingua. Tra le altre notizie che lo riguardano, ce ne è una per cui pare che Lil Uzi Vert abbia intenzione di acquistare un pianeta. Un'acquisto che, secondo Grimes, lo renderebbe il "primo umano a possedere legalmente un pianeta".La scorsa settimana Grimes ha pubblicato un tweet in cui informava che la documentazione di Uzi per rivendicare l'acquisto era "quasi completa". Il pianeta in questione è WASP-127b, un esopianeta gigante gassoso 1,4 volte più grande di Giove scoperto nel 2016. Qualche giorno fa il musicista ha chiesto a quanti lo seguono su Twitter come dovrebbe chiamare questo pianeta.