Morgan ha inciso una canzone con Calcutta

Una storia su Instagram nella notte, poi messa in evidenza sul suo profilo, per un annuncio notevole: Morgan ha inciso una nuova versione di "Altrove" nientemeno che con Calcutta: sarà fuori "presto ovunque". Nessun accenno alla collaborazione invece sulle pagine del cantautore di Latina, per il momento.

La canzone è forse la più amata del suo repertorio solista: “Altrove”, in origine venne pubblicata nell’album del 2003 “Canzoni dell’appartamento” e il cantante è tornato spesso sul brano. Lo scorso aprile, per esempio aveva messo all'asta il manoscritto della canzone come NFT sulla piattaforma OpenSea mentre a fine 2017 ne a aveva incisa una nuova versione per, l'asta su ebani, in cui aveva messo in vendita diversi strumenti e cimeli, tra cui lo storico Fender Precision usato nei Bluvertigo.

Ecco la versione originale del brano