Vasco Rossi torna sull'appello di Naike Rivelli per la legalizzazione della cannabis

A distanza di un paio di giorni Vasco Rossi attraverso il proprio account Instagram torna a sostenere l'appello per la liberalizzazione della marijuana lanciato da Naike Rivelli spalleggiata da sua mamma Ornella Muti - "Progetto Inter… essante Più che belle… E brave" - e per farlo oltre a proporre una immagine delle due donne pubblica anche uno screenshot del nostro articolo pubblicato per l'appunto due giorni orsono.

Questo il messaggio di Naike Rivelli inoltrato dal 69enne musicista emiliano: "Sosteneteci! Siamo in Salento con la mamma @ornellamuti a lottare per la legalizzazione della cannabis. Negli Stati Uniti la Marijuana è super legale e quotata in borsa. Esistono centri medici che si chiamano Healing Centers dove i malati di ogni genere hanno la possibilità di avere prescrizione mediche legali da medici specializzati nelle cure con la cannabis medica. Anche in Italia esiste il @cannabis_medical_center dove tutto ciò è possibile. Ma l’informazione latita . Io #naikerivelli e la mamma #ornellamuti abbiamo sposato questa causa e stiamo qui in Salento per aprire l’associazione Ornella Muti Hemp Club #Ornellamutihempclub @salentohemp.it siamo venute a metterci il cuore l’anima e la faccia nella speranza che altri personaggi del mondo dei “vip” si facciano avanti senza paura! Non c’è nulla di più valoroso che sostenere chi ha bisogno".