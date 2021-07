Vasco sostiene Naike Rivelli (nuda) per la legalizzazione della cannabis

C'è anche Vasco Rossi tra i sostenitori della campagna di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, per la legalizzazione della cannabis. L'attrice ha scelto di spogliarsi e di farsi fotografare in mezzo ad una piantagione di cannabis, chiamando a raccolta vip, influencer e celebrità varie per sostenere la campagna che sta portando avanti insieme a sua mamma. E l'appoggio del rocker di Zocca non si è fatto attendere.

Vasco ha ricondiviso tra le storie del suo account Instagram ufficiale la foto dell'attrice, che scrive: