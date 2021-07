David Crosby, esce l'album "For Free"

Per i suoi ottanta anni che cadono il prossimo 14 agosto David Crosby si è regalato un nuovo album, "For Free".



Il disco è stato realizzato con l'ausilio del figlio James Raymond e vede all'opera alcuni dei musicisti che già lo accompagnarono in "Sky Trails" del 2017, tra questi il sassofonista Steve Tavaglione e il batterista Steve DiStanislao.

Il titolo dell'album deriva dalla cover di Crosby del classico di Joni Mitchell pubblicato dalla cantautrice canadese nel suo terzo album del 1970 "Ladies of the Canyon". "Joni è la più grande cantantautrice vivente e "For Free" è una delle sue canzoni più semplici. E' una delle mie canzoni preferite perché amo ciò che dice sullo spirito della musica e su ciò che ti spinge a suonare.” Croz ha anche osservato che il titolo, "For Free", deriva anche dal suo disprezzo per molti servizi di streaming che hanno pagato per anni una royalty tristemente bassa agli artisti.

In "For Free" è incluso un brano scritto da Donald Fagen espressamente per l'album: "Gli Steely Dan sono la mia band preferita e ammiro Donald da molto tempo, quindi è stata una grande emozione per noi". Per l'immagine di copertina David Crosby ha usato un suo ritratto dipinto da Joan Baez.Riguardo alla nuova collaborazione con il figlio James Raymond dice: "Riesci a immaginare com'è entrare in contatto con tuo figlio e scoprire che ha un talento incredibile: un grande compositore, un grande poeta e un ottimo cantautore e musicista. Siamo buoni amici e lavoriamo davvero bene insieme e facciamo di tutto per creare canzoni dalla più alta qualità possibile.”