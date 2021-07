È uscito “Don’t go yet”, il nuovo singolo della cantautrice ex Fifth Harmony Camila Cabello che anticipa la pubblicazione del suo terzo album “Familia”. Il brano è accompagnato da un video che potete vedere qui a seguire.

“Don’t go yet” è stata scritta dalla stessa Camila insieme a Scott Harris, Ricky Reed e Mike Sabath ed è stato prodotto da questi ultimi due. Alle percussioni il batterista cubano Pedrito Martinez.