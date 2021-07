Todays Festival: dalla line up alle novità, tutto sull'edizione 2021

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19, torna il Todays Festival di Torino.

Dal 26 al 29 agosto le venue del capoluogo piemontese che ospitano il festival faranno da cornice ai concerti di artisti italiani e internazionali come Iosonouncane, Motta, I Hate My Village, Arlo Parks, Workingmen's Club, solo per citarne alcuni. L'area main stage degli spettacoli live sarà il grande prato verde di sPAZIO211: un palcoscenico a cielo aperto dove i concerti si svolgeranno tra le ore 20.00 e le 24.00 per tutte le quattro serate, con pubblico seduto e distanziato nel rispetto dei protocolli previsti per la gestione dell’emergenza da Covid-19. Ad affiancare il palco principale è previsto un ulteriore spazio di fruizione gratuita (su prenotazione), il Parco Aurelio Peccei. Non solo concerti, però: all'edizione 2021 del Todays Festival parteciperanno anche opinion maker, giovani artisti, professionisti, produttori di talenti, protagonisti delle attività educational del progetto TOlab incentrate su temi legati all’industria della musica, delle nuove tecnologie e delle professionalità ad essa.

legate.

Ad inaugurare il Todays Festival 2021 saranno giovedì 26 agosto i Workingmen's Club, band proveniente dal West Yorkshire inglese, tra rave e post-punk. Sul palco anche i Dry Cleaning, londinesi, e Andrea Laszlo De Simone, paladino della rinascita del prog italiano.

Venerdì 27 agosto sarà la volta degli I Hate My Village (il supergruppo nato dall'incontro tra Fabio Rondanini, Adriano Viterbini, Alberto Ferrari dei Verdena e Marco Fasolo dei Jennifer Gentle), dei britannici Black Midi (candidati ai Mercury Prize), di Theo Teardo.

Sabato 28 agosto sul palco Tutti Fenomeni, il progetto di Giorgio Quarzo Guarascio prodotto da Niccolò Contessa de I Cani. Attesa per il concerto di Iosonouncane, che presenterà il suo ultimo album "Ira". Si esibiranno poi i Blac Country New Road e i The Comet Is Coming, il progetto di Shabaka Hutchings, re del nu jazz britannico.

Il festival chiuderà domenica 29 agosto con le esibizioni di Les Amazones D'Afrique, la diva r&b Arlo Parks (ha appena vinto il Grammy Award come Miglior Artista dell'anno), Motta (tornato sulle scene con l'album "Semplice") e gli Shame.

"Questa edizione 2021 intende incrociare presente, passato e futuro della produzione musicale, accompagnandoci in un percorso di equilibri, dove anche mondi musicali sconosciuti diventano fondamentali per apprezzare quello che già si conosce - spiegano gli orgaizzatori - TOdays 2021 non racconterà solo l’oggi e la contemporaneità, ma interpreterà nuove intuizioni, spingendo l’occhio e tendendo l’orecchio oltre la linea di orizzonte. Se TOdays e stato finora un osservatorio sul presente, questa edizione del festival offrirà spazio ai suoni che verranno, anticipando idee e trend, sperimentando opposti per

generare nuovi equilibri: un festival che vedrà tutti i musicisti protagonisti, sia gli affermati nomi della scena nazionale e internazionale che le nuove eccellenze emergenti".

Tutti i dettagli sul calendario dei concerti e sui biglietti sono sul sito ufficiale del Todays Festival 2021.