Maneskin, "I wanna be your slave" supera i 200 milioni di stream: "Altri pezzoni in arrivo"

Prosegue la striscia vincente dei Maneskin sulle piattaforme di streaming. La band romana si conferma per il diciannovesimo giorno consecutivo al primo posto della Spotify Global Chart, la classifica relativa ai brani più ascoltati a livello mondiale su Spotify. Con gli oltre 7 milioni di stream collezionati nelle ultime 24 ore la cover di "Beggin'" arriva a 260,597,456 milioni di ascolti complessivi. Successo anche per il nuovo singolo "I wanna be your slave", stabile al nono posto della classifica, davanti a "Permission to dance" dei BTS e "Levitating" di Dua Lipa, con 3,6 milioni di stream nella giornata di ieri: il brano supera così quota 200 milioni di ascolti complessivi sulla piattaforma.

Intanto Damiano David e soci continuano a lavorare in studio di registrazione all'ideale successore di "Teatro d'ira - Vol. 1", atteso entro la fine dell'anno. La band è in queste ore in sala, come racconta anche con alcune clip pubblicate sull'account Instagram ufficiale: "Ci sono altri pezzoni in arrivo", scrivono.

In ballo c'è anche un duetto con gli ucraini Go_A, conosciuti a Rotterdam all'Eurovision Song Contest (il gruppo, guidato dalla cantante Kateryna Pavlenko, in gara con "Shum"): "La canzone frutto della collaborazione con i Maneskin è pronta, stiamo solo aspettando il consenso delle nostre rispettive case discografiche", ha scritto la frontwoman della band sui social.