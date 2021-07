Gli ex One Direction massacrati sui social dagli italiani dopo gli Europei

Lontani i tempi in cui gli One Direction erano amatissimi, idolatrati anche dal pubblico italiano, tanto da essere invitati come superospiti internazionali al Festival di Sanremo nel 2012, mentre l'album d'esordio "Up all night" dominava le classifiche mondiali. Zayn Malik e Louis Tomlinson, due degli ex componenti della boy band britannica, sono stati massacrati sui social dai tifosi italiani dopo la vittoria agli Europei.

Il primo, bisogna dirlo, se l'è un po' cercata. "Perché l'Italia è così sporcacciona?", ha scritto la sera dell'11 luglio, il giorno della finale del torneo, che ha visto gli Azzurri di Roberto Mancini soffiare proprio sotto il naso all'Inghilterra di Gareth Southgate la coppa, peraltro a Londra, sul manto dello stadio di Wembley. Insulti, offese, ingiurie. Tra chi gli ha risposto c'è anche la conduttrice Rai Andrea Delogu, che con ironia ha scritto: "Senti, sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori". Salvatore Esposito, noto ai più per il ruolo di Genny Savastano nella serie tv "Gomorra", ha twittato, alludendo alla vittoria dell'Italia: "One Direction Rome". Gli ha risposto pure la showgirl Stefania Orlando, mandandogli la foto della bandiera italiana. Dopo quel tweet Zayn Malik ha fatto perdere le sue tracce su Twitter: sparito.

perché l'italia è così sporcacciona? — zayn (@zaynmalik) July 11, 2021

Senti sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori. — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 11, 2021

Una disavventura del genere era capitata, qualche giorno prima, anche al suo ex compagno di band, Louis Tomlinson. "Come on England", aveva scritto il cantante il 3 luglio, giorno della qualificazione alla semifinale di Euro 2020 conquistata dall'Inghilterra contro l'Ucraina. Pioggia di sfottò. Dopo venti giorni, Tomlinson è tornato ora su Twitter. E ha spiegato così i motivi di un'assenza durata quasi un mese: "Ho perso il mio cellulare durante gli Europei: come va?". Gli italiani, ancora ebbri di vittoria, si stanno scatenando. "Non ti preoccupare che ora ti aggiorniamo su quello che ti sei perso", scrive un utente. Altri pubblicano foto ritoccate in cui il cantante indossa la maglia della nazionale italiana.

Lost my phone over the euros, how’s everyone doing?? — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 22, 2021

lo so che volevi scappare da questo, ma non se l’è dimenticato nessuno pic.twitter.com/kGjtDxbj40 — giada;🌙 (@sweatxgia) July 22, 2021