Bob Dylan: ascolta qui una demo inedita dal nuovo cofanetto in uscita a settembre

In attesa dell'uscita del sedicesimo volume della "Bootleg Series", che arriverà nei negozi il prossimo 17 settembre, è già disponibile in rete un'anteprima del cofanetto contenente alcuni brani incisi da Bob Dylan tra il 1980 e il 1985. È la demo inedita di "Too late", incisa insieme a The Band, il gruppo capitanato da Robbie Robertson che il Bardo di Duluth reclutò come gruppo di supporto del suo tour del 1966 e che poi collaboro con il cantautore per "Blonde on blonde", "The baement tapes" e "Planet waves". Dylan avrebbe in seguito rielaborato la demo e dall'idea sarebbe nata "Foot of pride", inclusa in "The Bootleg Series, vol. 1-3: Rare & Unreleased".

Il sedicesimo volume della "Bootleg Series" di Bob Dylan si intitola "Springtime in New York". Celebra il periodo creativo che risale agli album "Shot Of Love", "Infidels" ed "Empire Burlesque" con outtakes inediti, take alternativi, registrazioni di prove, esibizioni dal vivo e altro ancora.

L'edizione deluxe 5CD include 57 registrazioni rarissime, 54 delle quali inedite in qualsiasi formato, che risalgono al 1980-1985. Le versioni precedentemente pubblicate includono due outtake di "Shot Of Love": "Let It Be Me" (pubblicato per la prima volta come lato B del singolo "Heart of Mine") e "Don't Ever Take Yourself Away" (pubblicato per la prima volta in "Hawaii Five-O: Original Songs from the Television Series"). Una terza registrazione precedentemente pubblicata, "Death Is Not The End" (un outtake di "Infidels" featuring Full Force) è apparsa per la prima volta in una versione modificata all'interno di "Down In The Groove" e può ora essere ascoltata interamente per la prima volta.