L'esordio discografico di Stefano Cilio

Stefano Cilio è il curatore della classifica di popolarità “Rit Parade” (presente anche su Rockol tra le classifiche analizzate nel weekend) ed è l'autore di “Mezzo secolo di ritornelli”, una rassegna sulle canzoni più vendute di sempre nelle classifiche italiane.

Questa volta però Stefano Cilio cambia prospettiva e si mette in gioco dall'altra parte della barricata con il suo primo singolo “Glance”, una canzone elettronica a metà tra pop e dance che segna l'esordio discografico e l'inizio di una nuova avventura per il conduttore e scrittore milanese classe 1980.

“Avevo questa melodia in testa da un po’ di tempo e complice la pandemia e il maggior tempo a disposizione mi sono dedicato alla sua produzione e alla ricerca della cantante ideale per trasmetterla anche al pubblico. Sono abituato ad annunciare le canzoni di altri e presentare il mio brano per la prima volta in radio o ascoltarlo su altre emittenti è stata un’emozione davvero forte. 'Glance' significa occhiata in inglese e idealmente vuole essere un primo sguardo in questo mondo che mi affascina da sempre, ma spero sia solo l'inizio di una nuova esperienza perché ci sono già nuovi progetti in cantiere e un secondo singolo in arrivo in autunno”, ha dichiarato alla radio svizzera RSI Rete Uno in una recente intervista.







“Glance” è presente sugli store digitali sia in versione strumentale che con la vocal edit e sta ottenendo ottimi riscontri sulle piattaforme, con una prevalenza di ascoltatori italiani e un buon seguito anche negli Stati Uniti, in Svizzera, in Germania, in Austria e in Grecia: su Spotify è prossima al raggiungimento dell'ambito traguardo di 1.000.000 di stream totali, mentre su Deezer è arrivata negli scorsi giorni al numero 10 della classifica italiana. Anche le classifiche dance si sono accorte del brano, che sta salendo di settimana in settimana in alcune chart radiofoniche dedicate alla musica da discoteca.