È un linfoma il tipo di tumore che ha colpito Mark Hoppus dei Blink-182. A rivelarlo è lo stesso bassista della band pop punk californiana, rispondendo ai fan su Twitter: si tratta, nello specifico, di un linfoma diffuso a grandi cellule B, una neoplasia linfoide caratterizzata tipicamente dal coinvolgimento di una singola sede linfonodale e da rapida espansione della massa tumorale. Per sconfiggerlo Hoppus, 49 anni, si sta sottoponendo alla chemioterapia: "Il mio sangue sta cercando di uccidermi", fa sapere.

È stato lo stesso Hoppus, nelle scorse settimane, ad informare i fan di essere alle prese con la battaglia contro il cancro. All'inizio di questa settimana li ha aggiornati facendo sapere di essere prossimo a sottoporsi a un importante test: "Scoprirò se vivrò o morirò", ha scritto il musicista.

La risposta arriverà domani, come spiega Mark Hoppus: "Idealmente domani andrò dai medici e mi diranno: 'Congratulazioni! La chemioterapia ha fatto effetto e non dovrai più pensare a questo cancro per il resto della tua vita. Magari mi daranno altri tre cicli per essere sicuri che sia davvero sconfitto".