DMX, resa nota dal medico legale la causa della morte

Il medico legale della contea di Westchester ha reso noto l’esito degli esami condotti sul cadavere di DMX, il rapper di “Party Up” scomparso lo scorso 9 aprile all’età di cinquant’anni: a provocare la morte dell’artista, secondo quanto spiegato da un portavoce dell’ufficio del coroner a Vulture, è stato un infarto indotto da un’”acuta intossicazione da cocaina”. L’arresto cardiaco, secondo la ricostruzione delle autorità, avrebbe interrotto l’afflusso di sangue al cervello: nonostante le procedure di rianimazione messe in atto (con successo) dai primi soccorritori, Earl Simmons - questo il nome all’anagrafe del fu cantante e attore - sarebbe arrivato in ospedale in stato di significativa insufficienza polmonare e cerebrale che, nelle ore successive, avrebbe vanificato le cure del locale team di terapia intensiva.

“La morte cerebrale è stata pronunciata già nelle prima fasi, non si è mai svegliato dal coma”, ha riferito una fonte dell’ufficio di medicina legale al quale è stato affidato il caso dopo il decesso, avvenuto presso l’ospedale di White Plains, nello stato di New York.

Lo scorso 28 maggio è stato distribuito sui mercati “Exodus”, l’album - pubblicato postumo - al quale DMX stava lavorando prima della sua scomparsa: alle session di registrazione hanno preso parte in veste di ospiti, tra gli altri, Bono degli U2, Jay-Z, Alicia Keys, Snoop Dogg, Usher e Nas.