Morgan, una cover di Scott Walker per il nuovo capitolo di ‘Morgangel’: ascolta

Prosegue, sul canale Instagram ufficiale del cantante, autore e polistrumentista lombardo, la saga di “Morgangel”, ciclo di contenuti artistico-narrativi per mezzo del quale il già leader dei Bluvertigo sta raccontando la sua travagliata storia d’amore - ora conclusa - che l’ha portato a ricevere una querela per stalking. Dopo “In questo istante” Morgan ha condiviso sui social una cover - preceduta da un audio originariamente destinato alla sua ex-compagna che l’artista sostiene essere stato acquisito e messo agli atti nel processo - di “Montague Terrace (In Blue)”, brano scritto da Scott Walker e pubblicato nel primo album di studio dell’artista americano scomparso nel 2019, “Scott” del 1967.

Questa - a partire da 3’ e 15’’ - la versione di Morgan:

E questa l’originale:

Morgan definì Scott Walker “il più grande musicista in assoluto degli ultimi 30 anni, se consideriamo i due album ‘Tilt’ e ‘Drift’”, ricordandolo con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito in occasione della scomparsa del cantautore di Hamilton, Ohio, avvenuta il 22 marzo del 2019: “Basterebbero quelli per sostenere che Scott Walker è stato per la fine del ‘900 ciò che Beethoven è stato per l’inizio dell’Ottocento. Ma poi ascoltiamo i suoi 4 album da solista ‘Scott 1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, e allora capiamo che è anche stato per la voce quel che Chopin è stato per il pianoforte, e poi ascoltiamo La reunion dei Walker Brothers e allora capiamo che è stato per il rock quello che è stato Bach per il contrappunto”.