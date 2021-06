Morgan, c’è il primo inedito da ‘Morgangel’: ascolta ‘In questo istante’

Morgan ha pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale “In questo istante”, brano inedito e primo estratto da “Morgangel”, opera che il già leader dei Bluvertigo ha promesso di scrivere con il supporto creativo dei suoi fan: il brano, più che una canzone in senso convenzionale, è una sorta di ibrido tra una suite spoken word “narrativa” e un pezzo pop-rock tradizionale, per una durata complessiva di oltre nove minuti.

Benché non si abbiano ancora notizie del nuovo album dei Bluvertigo, che Marco Castoldi - questo il nome all’anagrafe dell’artista - aveva promesso al pubblico già per la scorsa primavera, il cantante, autore e polistrumentista brianzolo resta impegnato in numerosi progetti: l’ultimo, in ordine temporale, è una serie di appuntamenti dal vivo estivi che prenderanno il via il prossimo 15 luglio dal Pontelungo Summer Festival di Bologna, primo frutto del nuovo sodalizio stretto da Morgan con la storica società di live promoting milanese Barley Arts.