Julian Casablancas non usa mezzi termini: "Il calcio è una vera merda", scrive su Instagram il frontman degli Strokes. Che ha deciso di dire la sua sul risultato finale della partita che ieri sera allo stadio di Wembley, a Londra, ha visto Inghilterra e Danimarca contendersi il biglietto per la finale degli Europei 2020, che si svolgerà domenica 11 luglio sempre a Wembley. Ha vinto, come noto, l'Inghilterra, che in finale se la vedrà con l'Italia di Roberto Mancini. A determinare la vittoria dei Tre Leoni è stato il contestato rigore concesso dall'arbitro Makkelie all'Inghilterra per il contatto tra Sterling e Jensen.

Casablancas, che è tifoso degli Usa e dell'Argentina, si sfoga così sui social: