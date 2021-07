Carlo d'Inghilterra, la sua playlist. Ascolta

L'erede al trono d'Inghilterra ha selezionato una playlist diffusa dalla radio di un ospedale britannico, a titolo di ringraziamento al Servizio Sanitario Nazionale per gli sforzi profusi durante la pandemia.

Il principe Carlo ha scelto 13 canzoni, che - giusto per curiosità, se volete - trovate qui di seguito, e sono state trasmesse da un network di 180 emittenti britanniche.

Givin' Up, Givin' In, The Three Degrees - USA



Don't Rain On My Parade, Barbra Streisand - USA



La Vie En Rose, Edith Piaf - France



Upside Down, Diana Ross - USA



The Voice, Eimear Quinn - Ireland



The Click Song, Miriam Makeba - South Africa



You're A Lady, Peter Skellern - England



La Mer, Charles Trenet - France



Bennachie, Old Blind Dogs - Scotland



Lulu's Back In Town, Dick Powell - USA



They Can't Take That Away From Me, Fred Astaire and Ginger Rogers - USA



Tros Y Garreg / Crossing the Stone, Catrin Finch - Wales



Tydi a Roddaist, Bryn Terfel - Wales