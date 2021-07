Ennio Morricone, la "complete collection" nel primo anniversario della scomparsa

A un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, tra le iniziative organizzate per celebrarne il genio, è in edicola (dal 2 luglio) “Complete Collection”, una collezione di uscite settimanali che raccoglie in 15 volumi il meglio della sua produzione, dal cinema alla televisione, dalla musica contemporanea agli arrangiamenti d’orchestra, fino alle canzoni.

La collezione è impreziosita da contenuti inediti. Nei libretti che accompagnano ogni CD si ripercorrono attraverso testi e immagini le tappe della sua vita e della sua musica.

In “Complete Collection” trovano spazio le diverse anime del Maestro, quella di compositore ma anche quella di arrangiatore d’orchestra: ci sono quindi le musiche per il cinema (i temi da “Nuovo Cinema Paradiso” e “Il buono, il brutto, il cattivo” solo per citarne due) e per la televisione, la musica contemporanea, d’avanguardia, sperimentale, di ricerca, con brani originali scritti per grandi interpreti; la musica per le sale da concerto.



“Complete Collection” trae origine dal cofanetto pubblicato nel 2008, "Ennio Morricone The complete Edition", curato e selezionato dal Maestro e arricchito di altri brani tra cui quelli composti dopo il 2008 come “Hateful Eight” e “Baarìa”.

A dare il via il 2 luglio a questa collana (pubblicata in formato digipack, in edicola a cadenza settimanale) è stato “Music for Cinema volume 1”: 17 temi per film composti tra il 1964 e il 1965.

Ecco il progetto completo della collana:





Music for cinema - volume 1, 2 luglio

Music for cinema - volume 2, 9 luglio

Music for cinema - volume 3, 16 luglio

Music for cinema - volume 4, 23 luglio

Music for cinema - volume 5, 30 luglio

Music for cinema - volume 6, 6 agosto

Music for cinema - volume 7, 13 agosto

Music for cinema - volume 8, 20 agosto

Music for cinema - volume 9, 27 agosto

Music for television - volume 1, 3 settembre

Music for television - volume 2, 10 settembre

Contemporary classic music, 17 settembre

Original songs , 24 settembre

Orchestral arrangements, 1 ottobre

Hit songs arrangements, 8 ottobre