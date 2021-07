Addio a Raffaella Carrà: il mondo della musica saluta la showgirl

Tanti colleghi stanno ricordando in queste ore Raffaella Carrà, scomparsa a 78 anni. Gianni Morandi ha postato un video in cui duetta proprio con lei, accompagnando il post con il messaggio: “5 luglio. Che dolore… Non ci voglio credere“. Cristiano Malgioglio, amico di una vita: “Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai… mia adorata #raffaellacarra. Che triste la vita…“. Patty Pravo le ha reso omaggio postando una sua foto e aggiungendo: “Ciao Raffaella, sono senza parole“. Achille Lauro ha postato una sua foto da giovanissima accompagnaya da un cuore.

Laura Pausini ha lasciato che a parlare su Instagram fossero le immagini: dei post neri in sequenza e un secondo blocco di post che recita: “Ciao Raffa“. Così come Mara Venier che ha limitato proprio messaggio commemorativo a un commosso: “Un grande dolore… ciao Raffella, sei e rimarrai la più brava“. Noemi, sua collega a The Voice, le ha dedicato il concerto che terrà questa sera: “Sei e rimarrai un’icona per tutti, ma per me sei stata anche insegnante, amica, guida e faro nella notte. Ciao Raffaella, il mio con certo di stasera è per te“. Lorella Cuccarini si è detta incredula: “Non è possibile… Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella“.

"Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva". Lo scrive su twitter J-Ax che dedica un lungo pensiero alla Carrà.

"Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera - scrive - e mi sei sempre rimasta impressa perché anche quando non ero nessuno hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni 90 in Italia nessuno faceva". "Quando ci siamo poi ritrovati molti anni dopo addirittura da 'colleghi' a The Voice è stato subito amore fortissimo. Ho capito perché sei stata un'icona per cosi' tante generazioni e perché con la tua forza e le tue parole hai ispirato e salvato tanta gente". Nel 2007 .Tiziano Ferro ha reso omaggio alla Carrà con "E Raffaella è mia". Il cantante scrive: "Mi fa stare male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherà neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me". Anche Vasco Rossi rende omaggio a "la più bella e la più brava di sempre".