In arrivo un brano di Taylor Swift e Adele?

I fan ne sono assolutamente convinti (o forse, semplicemente, si augurano e vogliono credere sia verità) che sia in arrivo una collaborazione al vertice tra due pesi massimi del pop odierno al femminile: quella tra Taylor Swift e Adele. Ad alimentare questa voce il fatto che una canzone intitolata "Broken Hearts" è stata apparentemente registrata online riportando nei crediti i nomi delle due notissime artiste.



Il brano appare su un registro SESAC (Society of European Stage Authors and Composers), una delle più antiche organizzazioni per i diritti di esecuzione negli Stati Uniti.

Il brano intitolato "Broken Hearts" nella sezione 'AKA titles' compare come "Shattered Hearts", e gli autori della canzone sono accreditati come Adele Laurie Blue Adkins e Taylor Alison Swift. L'NME riporta che la teoria più accreditata tra i fan è quella che sostiene il brano sarà incluso nel prossimo album della .musicista statunitense"Red (Taylor's Version)" che verrà pubblicata il prossimo mese di novembre.

Nell'ultimo anno Taylor Swift è stata particolarmente prolifica. Ha infatti pubblicato due nuovi album, "Folklore" ( leggi qui la recensione ) e "Evermore" ( leggi qui la recensione ) oltre al suo progetto di ri-registrazione e, più recentemente, alla collaborazione con Aaron Dessner dei National e Justin Vernon dei Bon Iver sul disco dei Big Red Machine intitolato "How Long Do You Think It’s Gonna Last?". Nella giornata di ieri, Dessner ha condiviso "Renegade", un nuovo singolo della band con il featuring della Swift.Alla iperattività di Taylor Swift fa da contraltare la passività di Adele, che non pubblica un album, "25" ( leggi qui la recensione ), dal 2015. Le ultime notizie fornite dalla interprete londinese risalgono al maggio scorso quando partecipò al Saturday Night Live, come ospite e non come ospite musicale, e presentandosi disse: "Il mio album non è finito, e ho anche troppa paura per essere entrambe le cose. Preferirei indossare delle parrucche... bere un bicchiere di vino oppure sei e vedere cosa succede."