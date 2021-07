Mace, un live sul tetto della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano

Mace sarà il protagonista dell’evento “Mace X Milano”, un evento in streaming gratuito che andrà online lunedì 5 luglio alle ore 21 sul canale Youtube del produttore. Il concerto, di cui è stato mostrato un breve frammento durante la conferenza stampa di presentazione, sarà un percorso dal tramonto all’alba e vedrà alternarsi diversi ospiti su tre scenografie allestite in una location molto evocativa. L’artista presenterà il suo set sul tetto dell'arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, in un'esperienza di musica, luci e set ideati dal live media designer Stefano Polli.

Ad affiancare Mace diversi ospiti: Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus, Joan Thiele che, insieme ai musicisti Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli e Danny Bronzini. “Faremo dei pezzi tratti da ‘Obe’, il mio ultimo disco – anticipa Mace – la scaletta l’abbiamo avuta in testa sin da subito, ma poi, lasciandoci ispirare dal posto magico, sono fuoriusciti anche diversi momenti di improvvisazione. Non mancano brani inediti, strumentali. Il lavoro dietro a questo live è stato intenso, è durato mesi”. Il set è stato girato dal tramonto all’alba, ma avrà una durata effettiva di cinquanta minuti”. “Questo concerto è un simbolo di ripartenza – racconta Claudio Ferrante, ceo di Artist First – il live si terrà dal tramonto all’alba, che è una metafora della fine, del buio, cioè della pandemia, e poi della luce, del ritorno alla normalità. Il superamento delle difficoltà. Per il live set sono stati coinvolti cinquanta lavoratori del mono dello spettacolo”. “Mace X Milano” è un evento prodotto da Artist First con il patrocinio del Comune di Milano e “verrà diffuso gratuitamente attraverso YouTube, senza alcuna monetizzazione”, si legge nella nota di presentazione. “Il mondo dello spettacolo è stato duramente colpito dalla pandemia – ricorda il sindaco di Milano Beppe Sala – questo concerto è un nuovo inizio”.