Steve Lukather: ‘Non ci saranno più nuovi album dei Toto’

“Old Is New”, album pubblicato per la prima volta nel 2019 come parte del cofanetto “All In”, è da considerare l’ultimo disco di inediti in studio dei Toto: a spiegarlo è stato Steve Lukather, oggi titolare unico della gloriosa band che debuttò nel 1978 con il singolo “Hold the Line”, nel corso di un’intervista rilasciata a Misplaced Straws.

“Non ci saranno altri dischi dei Toto”, ha dichiarato l’artista losangelino classe 1957: “Potrà capitare che io e Joe [Williams, il cantante] faremo dischi solisti con l'aiuto di qualcuno dei ragazzi del gruppo. Succederà che ci vedrete in concerto come Toto. Abbiamo un pubblico, pagheremo quelli che ci hanno fatto causa e andremo avanti”.

La vertenza alla quale ha alluso Lukather risale al 2018, quando Susan Porcaro, vedova del batterista Jeff, citò in giudizio il chitarrista e il collega e cofondatore David Paich accusandoli di non aver riconosciuto pienamente gli interessi dello scomparso coniuge nel gruppo: il contenzioso costò ai Toto oltre un milione in spese legali, e ruppe definitivamente la relazione tra Lukather e le famiglie dei fratelli ed ex compagni di gruppo Jeff e Steve.

“Ho preso un mucchio di sberle nella mia vita”, ha proseguito l’artista, che in veste di session man vanta collaborazioni con star come Aretha Franklin, Earth, Wind & Fire, Michael Jackson e molti altri: “Posso prenderne altre, così come ne ho prese tantissime riguardo falsità che sono state dette su di me. Ma è tutto ok, certe cose me le sono lasciate alle spalle. Ho lasciato perdere: pace e amore per tutti. Non mi porto dietro nessun rancore, davvero. Sono più come ‘Ok, la vita cambia, mi spiace’. Sono cose che mi hanno anche spezzato il cuore, ma è come dopo un divorzio: devi rimetterti in sella e ricominciare. E questo è quello che vogliamo fare”.

Quest’ultima dichiarazione, ha precisato Lukather, non sarebbe da interpretare in termini “vendicativi”: “No, davvero, non c’è alcuno spirito di rivalsa, tipo ‘vado a pareggiare i conti’ o robe del genere”, ha concluso l’artista, “Sarebbe un’enorme perdita di tempo. Ragazzi, ho 63 anni: non ho più voglia di fare certi giochetti”.

Dopo il disco dal vivo “With A Little Help From My Friends”, uscito lo scorso 25 giugno, i Toto - la cui formazione, oggi, include oltre a Lukather, Williams e David Paich anche Warren Ham, Dominique "Xavier" Taplin, John Pierce, Steve Maggiora e Robert "Sput" Searight - sono attesi in Europa il prossimo anno per il Dogz of Oz Tour, serie di eventi che debutterà a Bonn, in Germania, il 14 luglio del 2022.