Bruce Springsteen torna sul palco e parla dell'arresto: "Trattato come un criminale"

Bruce Springsteen torna sul palco dopo il lungo stop e lo fa riprendendo il suo show "Springsteen on Broadway", che debuttò nell'ottobre del 2017 al Walter Kerr Theater di New York per poi andare avanti fino alla fine del 2018, per un totale di oltre 230 spettacoli. Lo scorso sabato il Boss ha dato il via alla nuova serie di concerti, ospitati stavolta dal St.

James Theatre. Mancava dai palchi da un anno e mezzo: l'ultimo show, nel gennaio del 2020 al concerto-evento dedicato a Bob Benjamin, fondatore del festival Light of Day, nella sua Asbury Park. Di fronte alla platea del teatro non ha mancato di dire la sua sull'.arresto dello scorso novembre per guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa: la notizia, battuta dal sito di gossip e intrattenimento TMZ, suscitò così tante polemiche che Jeep decise di ritirare lo spot realizzato da Springsteen per la nota casa automobilistica, il primo realizzato dal cantautore in cinquant'anni di carriera, trasmesso durante il Super Bowl.

Sarcastico, ma intenzionato a togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa, la voce di "Born in the USA" ha detto a proposito della vicenda durante la prima del nuovo "Springsteen on Broadway":

"Il mio caso era: gli USA contro Bruce Springsteen. È sempre bello sapere che l'intera nazione è schierata contro di te. Ho commesso un atto così atroce che ha offeso gli interi fottuti Stati Uniti. Sono stato trattato come un criminale: ho bevuto due bicchieri di tequila".

In scaletta una quindicina di canzoni eseguite da Springsteen in acustico, alternando musica e racconti, tra aneddoti e ricordi, da "Growin' up" a "I'll see you in my dreams", passando per "Thunder Road", "The promised land", "Born in the USA", "Dancing in the dark" e "Land of hope and dreams".

Negli scorsi giorni aveva fatto il giro del mondo la decisione degli organizzatori dello show di ammettere al teatro solo spettatori vaccinati e solo con vaccini riconosciuti dalle autorità statunitensi: banditi, tra gli altri, i vaccinati con AstraZeneca (inutilizzato negli Usa). Poi, la marcia indietro: gli stessi organizzatori hanno comunicato che sarebbero stati considerati validi tutti i vaccini certificati dalla World Health Organization, dunque anche AstraZeneca. Non sono mancate comunque polemiche, alla prima di sabato: i no vax fuori dal teatro hanno fatto sentire la loro voce, protestando contro la decisione - ritenuta iniqua - di dare ai soli vaccinati la possibilità di assistere allo show.