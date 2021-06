Bruce Springsteen, proteste no vax alla prima a Broadway

Aveva fatto il giro del mondo la decisione degli organizzatori di Springsteen On Broadway - lo spettacolo di Bruce Springsteen a New York , ieri sera c'è stata la prima, di ammettere spettatori vaccinati e solo con vaccini riconsciuti dalle autorità sanitarie statunitensi. Sostanzialmente, chi è vaccinato AstraZeneca (molto diffuso in Europa, inutilizzato negli States) non sarebbe potuto entrare a Teatro: la Fda aveva autorizzato solo i vaccini di Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson.

Con un tweet, rilanciato dall'account del Boss, la marcia indietro: Jujamcyn - nome di punta nella produzione di spettacoli a Broadway - ha annunciato che a Springsteen On Broadway sarebbero stati accolti tutti i vaccini certificati dalla World Health Organization, quindi anche AstraZeneca. Questo non ha impedito, comunque, di cavalcare altre polemiche: fuori dal teatro, alla prima dello show, i no vax hanno protestato chiedendo "gli stessi diritti", attaccando la decisione che prevede ai solo vaccinati la possibilità di assistere allo spettacolo. .