Concerti, Lunaria 2021: ‘Alice canta Battiato’, Francesco Bianconi e La Rappresentante di Lista

È stato presentato il cartellone dell’edizione 2021 di Lunaria, la rassegna estiva di Musicultura a Recanati, che quest’estate ospiterà i concerti di Francesco Bianconi, La Rappresentante di Lista e Alice.

Il frontman dei Baustelle, che ha esordito come solista lo scorso ottobre con l’album “Forever”, il prossimo 15 luglio salirà sul palco allestito nel contesto dell’Orto sul Colle dell’Infinito per due spettacoli in programma rispettivamente alle 18.45 e 21.30. Il cantautore toscano in scena sarà accompagnato da sei musicisti per presentare dal vivo le canzoni del suo primo disco come solista.

La settimana successiva la manifestazione ospiterà in piazza Leopardi a Recanati il concerto de La Rappresentante di Lista. La band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, lo scorso marzo tra gli artisti in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Amare”, andrà in scena il 22 luglio per far ascoltare live canzoni tratte dal suo repertorio e brani della sua ultima prova sulla lunga distanza, “My mamma”, che include anche il brano sanremese del gruppo.

Il 29 luglio, invece, piazza Leopardi ospiterà una data della tournée recentemente annunciata "Alice canta Battiato” della cantante romagnola, che sul palco interpreterà brani di Battiato in chiave acustica, con arrangiamenti e rielaborazioni a cura del Maestro Carlo Guaitoli.

Alice, infatti, ha scelto di ricordare e omaggiare il grande cantautore siciliano scomparso lo scorso 18 maggio con un tour che vedrà l’artista - che raggiunse il successo all'inizio degli anni Ottanta grazie al sodalizio con il Maestro catanese, autore di alcuni brani della cantante di Forlì - cantando le canzoni di Battiato dal vivo.

Per assistere agli spettacoli di Lunaria sarà necessario prenotarsi, a partire dall’1 luglio, sul sito di Musicultura (fino ad esaurimento posti). Come segnalato in un comunicato stampa, per le prenotazioni è stato introdotto un “gettone di prenotazione”, del valore di 10 euro per il concerto all’Orto sul Colle dell’Infinito e di 5 euro per gli spettacoli in piazza Leopardi. La nota stampa, inoltre, informa che: “A tutti gli spettatori sarà assicurato il posto seduto, nel rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti normative anti contagio”.