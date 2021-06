Biffy Clyro, ancora rinviati i concerti in Italia

“Dita incrociate”, ma per davvero. Il travagliato tour del trio scozzese capitanato da Simon Neil ha conosciuto un ulteriore slittamento, ovviamente dovuto agli strascichi dell’emergenza sanitaria che ne hanno impedito la fattibilità fin dall’autunno dello scorso anno. La date italiane del Fingers Crossed Tour dei Biffy Clyro, confermate l’ultima volta per il 13 e il 14 ottobre di quest’anno rispettivamente al Lorenzini District di Milano e all’Atlantico di Roma, sono state nuovamente posticipate: il gruppo ha rimandato gli appuntamenti con il pubblico tricolore al 26 febbraio del 2022 all’Alcatraz di Milano e al 27 febbraio 2022 sempre all’Atlantico, a Roma: i biglietti già emessi per le date annunciate in precedenza verranno ovviamente ritenuti validi per le nuove.

La nuova branca europea della tournée prenderà il via da Copenaghen, in Danimarca, il 13 febbraio, per poi proseguire alla volta di Oslo, Hannover, Varsavia, Berlino, Dusseldorf, Amsterdam, Francoforte e Monaco di Baviera: dopo il passaggio nel nostro Paese la serie di eventi proseguirà alla volta di Vienna, Zurigo, Stoccarda, Lussemburgo, Parigi, Lione e Barcellona, per chiudersi sempre in Spagna, a Madrid, l’11 marzo del prossimo anno. A questa date è stato aggiunto un nuovo appuntamento allo Stadtpark di Amburgo, in Germania, il 16 agosto del 2022.

“A causa l’attuale incertezza relativa alle restrizioni in materia di viaggi, abbiamo deciso di posticipare il nostro prossimo tour europeo a febbraio/marzo 2022”, ha fatto sapere la band per mezzo di una nota ufficiale: “Non vediamo l'ora di andare là fuori per rivedervi tutti, non appena sarà sicuro ritrovarsi di nuovo: siamo entusiasti di aggiungere al tour nuovi show ad Hannover e Lione, oltre che a un concerto ad agosto 2022 allo Stadtpark di Amburgo”.