Festival di Villa Arconati, si riparte con Rachele Bastreghi

Come ormai di consuetudine negli ultimi tre anni, il Festival di Villa Arconati inizia la sua avventura dalla piazza centrale di Bollate del “Cantun Sciatin” con una snteprima organizzata da “Bollate Jazz Meeting”, in collaborazione con il Festival di Villa Arconati. Sul palco si esibiranno i “Licaones”, con il loro progetto “The Lounge Lovers”. Quartetto ricco di verve ed ironia, i Licaones tornano alla ribalta a più di dieci anni dalla pubblicazione dei loro dischi Licaones Party e successivamente “Licca-Lecca”, premiati dal pubblico con oltre 13.000 copie vendute. Ai fiati, Mauro Ottolini (trombone), e Francesco Bearzatti (Sassofono) entrambi affermati protagonisti della recente scena del jazz italiano ed internazionale. Il live, a ingresso gratuito, è previsto giovedì 24 giugno, tutti i concerti iniziano alle 20.

La prima data in Villa è per il giorno dopo, venerdì 25 giugno. Sul palco salirà Rachele Bastreghi. Nota e amata per essere la componente femminile dei Baustelle, la cantante toscana è da poco uscita con il suo vero e proprio primo album intitolato “Psychodonna”, ricco di collaborazioni al femminile e centrato su un viaggio interiore di chi cerca la luce raccontando la propria intimità. Sonorità elettroniche, pop e ovviamente legate agli anni settanta per un debutto discografico e live che promette emozionanti viaggi nel tempo e nello spazio e di cui la data bollatese rappresenta l’attesa anteprima. Per il programma completo di concerti potete cliccare qui.