Springsteen on Broadway, ammessi i vaccini approvati dalla OMS (compreso AstraZeneca)

Aveva fatto il giro del mondo la decisione degli organizzatori di Springsteen On Broadwau - lo spettacolo di Bruce Springsteen che tornerà a breve a New York di ammettere spettatori vaccinati e solo con vaccini riconsciuti dalle autorità sanitarie statunitensi.

Sostanzialmente, chi è vaccinato AstraZeneca (molto diffuso in Europa. inutilizzato negli States) non sarebbe potuto entrare a Teatro: la Fda ha autorizzato solo i vaccini di Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson.

Con un tweet, rilanciato dall'account del Boss, la marcia indietro: Jujamcyn - nome di punta nella produzione di spettacoli a Broadway - ha annunciato che a Springsteen On Broadway saranno accettato tutti i vaccini certificati dalla World Health Organization, quindi anche AstraZeneca.

si legge ora sul sito del produttore