Orietta Berti prima in classifica: tutte le volte che è stata in Top Ten

Sperando di avere anticipato nel sommario gli inevitabili commenti social che dicono sempre le stesse cose, e quindi di poterli evitare (in ogni modo la risposta è "Rockol si occupa di tutta la musica, italiana e internazionale"), trovo che sia cosa buona e giusta rendere un omaggio, rispettoso e non ironico, a un'interprete dalla voce cristallina, e ingiustamente sottovalutata. La sua scelta di coltivare un repertorio romantico, popolare e disimpegnato l’ha sicuramente penalizzata, ma la sua popolarità è ancora oggi grandissima.

Lo dimostra il fatto che la sua partecipazione a "Mille", la canzone in cui canta insieme a Fedez e a Achille Lauro, ha permesso al brano di andare al numero uno della classifica di vendita di questa settimana. A Orietta Berti non succedeva dal 1965 di essere in vetta alla graduatoria; ma la Top Ten l'ha frequentata spesso. Ecco di seguito tutte le canzoni che gliel'hanno permesso (le classifiche a cui faccio riferimento sono quelle di Hit Parade Italia).



1965: Tu sei quello (Anelli,A - Beretta,L - Cappelletti) - [#1]



1967: Io, tu e le rose (Brinniti - Pace,D - Panzeri,M) - [#5]



1968: Non illuderti mai (Pace,D - Panzeri,M - Pilat,L) - [#4]



1969: L'altalena (Pace,D - Panzeri,M - Pilat,L) - [#5]



1970: Fin che la barca va (Pace,D - Panzeri,M - Pilat,L) - [#5]



1970: Una bambola blu (Pace,D - Panzeri,M - Pilat,L) - [#8]



1970: Tipitipitì (Pace,D - Panzeri,M - Pilat,L) - [#8]



1971: Ah l'amore che cos'è (Conte - Pace - Panzeri) - [#8]



2021; Mille (Federico Lucia, Davide Simonetta, Jacopo Matteo Luca D'Amico, Paolo Antonacci) - [#1]