Concerti, David Garrett: sei live in Italia nel 2022

David Garrett, virtuosa rockstar del violino, annuncia il suo 'Alive Tour 2022'. Un tour mondiale per presentare i brani dell'ultimo album, uscito nell'ottobre 2020, “Alive, My Soundtrack”. Il suo calendario dal vivo lo porterà ad esibirsi anche in Italia per sei volte.

David Garrett nel 2020 ha festeggiato i dieci anni di carriera e, per celebrarli, aveva programmato un album e un tour mondiale, “Unlimited Live”, poi il mondo si è fermato. Ora però dichiara: “Non vedevo l’ora di esibirmi dal vivo per voi e speravo di poterlo fare almeno nel 2021, ma non è stato possibile. Per quanto questo mi rattristi, sono come sempre determinato a guardare oltre e sono elettrizzato al pensiero di potervi presentare un nuovo show, basato su 'Alive', per il prossimo anno. Sogno già il momento in cui nel 2022 ci ritroveremo e torneremo a goderci i concerti tutti insieme”.

Calendario:

Venerdì 8 aprile 2022 – ASSAGO (MI), Mediolanum Forum

Mercoledì 11 maggio 2022 – BOLZANO, Pala Onda

Giovedì 12 maggio 2022 – CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena

Sabato 14 maggio 2022 – BOLOGNA, Unipol Arena

Domenica 15 maggio 2022 – GENOVA, RDS Stadium

Lunedì 25 luglio 2022 – ROMA, Terme di Caracalla

I biglietti precedentemente acquistati per le date dell’Unlimited Live Tour 2020 e per le date riprogrammate nel 2021, restano validi per le rispettive date dell’Alive Tour 2022. I biglietti si acquistano sul circuito Ticketone per tutte le date, Vivaticket per Milano, Bologna e Genova, Ticketmaster per Milano e Conegliano, su www.operaroma.it per Roma.

Del suo ultimo album il violinista dice: “'Alive' unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere – il desiderio di ritornare, finalmente, vivo per davvero. Per questo motivo ho creato un repertorio che esprime la speranza, ma che riflette anche il dolore dei mesi trascorsi. Sono canzoni motivanti – cariche di energia, della brama di vita, di emozioni. L’album si compone di tutte queste meravigliose melodie e non vedo l’ora di suonare 'Alive' per voi, davvero dal vivo”.