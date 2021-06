Sheryl Crow shock: "Molestata e ricattata dal manager di Michael Jackson"

Sono accuse durissime quelle che Sheryl Crow lancia contro Frank DiLeo, impresario noto ai più per essere stato il manager di Michael Jackson aiutando il Re del Pop a gestire negli Anni '80 la grande popolarità arrivata con il successo dell'album "Thriller". In un'intervista concessa al quotidiano britannico The Independet, la 59enne cantautrice statunitense salita alla ribalta nel 1996 grazie alla hit "If it makes you happy", ha denunciato di essere stata molestata sessualmente e ricattata dal manager, conosciuto quando fece la corista del tour di "Bad" dello stesso Jackson.

La cantautrice ha fatto sapere di aver avuto difficoltà a trovare il coraggio di denunciare gli abusi che avrebbe subito (DiLeo non può replicare: è morto nel 2011, dieci anni fa):

"Essere in grado di parlare di quella roba, delle molestie sessuali che ho subito durante il tour di Michael Jackson e parlarne del bel mezzo del movimento #MeToo... Sembra che abbiamo fatto mola strada, ma non mi sembra di essere arrivati alla meta. L'ingenuità è una cosa molto bella. È stato incredibile per una giovane di una piccola città girare il mondo e lavorare con quella che è stata forse la più grande popstar. Ma ho anche fatto un 'corso intensivo', chiamiamolo così, nell'industria musicale".

Sheryl Crow ha raccontato che DiLeo era solito farle avanches, minacciandola di sabotare la sua carriera qualora non avesse soddisfatto le sue richieste.

Nel 2019, nel bel mezzo delle polemiche relative a "Leaving Neverland", il documentario diretto da Dan Reed e costruito sulle testimonianze di James Safechuck e Wade Robson, che si sono dichiarati vittime di molestie sessuali da parte di Michael Jackson, Sheryl Crow disse di aver visto "cose strane" nel backstage del tour di "Bad".