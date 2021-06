Bon Jovi: da domani 10 giugno nei cinema il film concerto

A partire da domani, giovedì 10 giugno, fino a domenica 13 giugno sarà programmato nei cinema italiani (cliccate qui per consultare l'elenco delle sale cinematografiche in cui verrà proiettato) 'Bon Jovi From - Encore Nights', il film concerto della band americana presentato dai Bon Jovi, Encore Nights e Trafalgar Releasing.

Con questo film-concerto - nell'attesa di tornare ad esibirsi dal vivo nelle arene di tutto il mondo non appena si avrà tregua dalla pandemia - la band statunitense vuole rimanere ugualmente vicina ai fan. Dal palco del Paramount Theatre nello stato del New Jersey, patria di Jon Bon Jovi, si potranno godere e apprezzare i loro più grandi successi, come "You Give Love A Bad Name", "It's My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine" e "Livin 'On A Prayer".

La line up della band nel film vede schierati i membri originali dei Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres e Jon, accompagnati dal bassista Hugh McDonald, il chitarrista Phil X, oltre al co-produttore e co-autore John Shanks e al polistrumentista Everett Bradley.

I biglietti per 'Bon Jovi From - Encore Nights' sono in vendita su nexodigital.it e bonjovievent.com. In Italia il film concerto è distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital, Rockol.it, MYMovies.it.