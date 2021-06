Kid Rock ci ricasca: insulti omofobi durante una serata in Tennessee. Video

Non nuovo a uscite tutto meno che politicamente corrette - come, per esempio, l'attacco alla star della TV americana Oprah Winfrey di fine 2019 - Kid Rock è tornato a fare notizia per una serie di insulti di carattere omofobo pronunciati lo scorso sabato, 5 giugno, nel corso di un’ospitata presso il FishLipz Bar and Grill di Smithville, Tennessee. Durante quella che pare un’esibizione improvvisata, il rap-rocker di Detroit, rivolgendosi a chi tra il pubblico lo stava filmando, ha detto al microfono mostrando il dito medio: “Vaffanculo al tuo iPhone".

Incoraggiato dalle grida di approvazione della folla, Rock ha proseguito: “Dai, posta questo cazzo”, indicandosi i genitali, per poi concludere con “F***i di merda, voi e i vostri cazzo di smartphone”.

Un episodio del genere potrebbe costare caro a un personaggio pubblico statunitense: la star del country Morgan Wallen, pizzicata da un suo vicino di casa a usare - a tarda notte, parlando con un amico - un termine dispregiativo nei confronti della comunità afroamericana, è stato di fatto ostracizzato dal mondo musicale venendo licenziato - a causa dell’incidente - dalla sua casa discografica e dalla sua agenzia di concerti, e vedendo i propri brani venire ritirati dalle principali piattaforme streaming e circuiti radiofonici (ma, nonostante tutto, restando in vetta alle chart USA per 10 settimane consecutive). Nel 2016 il già leader dei Pantera Phil Anselmo, dopo essersi prodotto in un saluto romano e aver inneggiato (per scherzo, si giustificò lui in prima battuta) al suprematismo bianco sul palco dell’annuale evento in memoria di Dimebag Darrell, il Dimebash, vide il tour estivo dei suoi Down decimato dai boicottaggi dei promoter, specialmente quelli europei.