Kid Rock, attacco razzista e sessista a Oprah Winfrey. Video

Un video ottenuto da TMZ potrebbe costare caro a Kid Rock, il rap rocker di Detroit noto per la sua vicinanza a Donald Trump e alle ali più conservatrici del partito repubblicano e non nuovo a improvvide - e offensive - esternazioni pubbliche. La clip mostra il cantante di "Cowboy" intrattenere il suo pubblico nel corso di una delle date del suo talk show, per l'occasione ospitato da un locale di Nashville.

"Non sono una cattiva persona", dice Rock nel video: "Sono solo un ragazzo onesto che dice: 'Hey, non mi piacciono Oprah Winfrey o Joy Behar. Possono succhiarmi il cazzo in tandem. Scusa mamma se l'ho detto. Qualcuno potrebbe dirmi: 'Sei un razzista del cazzo'. Io direi: 'Sei tu quello strano, cazzo. Voi chiamarei i tuoi? Coraggio. Io chiamerò i miei'. Va bene così? Questo è abbastanza strano, cazzo? Vaffanculo Oprah Winfrey! Vaffanculo Kathie Gifford".

"Ho 48 anni e sono il tizio che tu vorresti essere", ha proseguito Kid Rock: "Tipo 'Hey, voglio Kid Rock dalla mia parte'. In questo equazione non sono mica il cattivo. Sono il cazzo di tipo che vuoi essere tu, tipo: 'Questo è un figo, davvero'. Oprah Winfrey, invece, è una del tipo: 'Farò credere delle bianche a questa merda'. Che si fotta. Può succhiarmi il cazzo. E se sei uno del tipo 'Ecco, vedi? Kid Rock è razzista' ti dico 'Va bene, d'accordo. Vaffanculo. [Oprah Winfrey] Me lo può succhiare".

Poche ore dopo la diffusione del video sul Web il cantante, per mezzo di una nota ufficiale, ha voluto chiarire la sua posizione: