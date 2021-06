Van Halen, recuperato un video inedito girato in Italia. GUARDA.

Un video perduto da tempo di Van Halen che si esibisce davanti a gigantesche statue di dinosauri è stato finalmente portato alla luce dopo più di 40 anni. "Alla fine del 1981 Van Halen ha girato alcuni videoclip ambientati in un parco giurassico in Italia, il 'Parco Preistorico' di Rivolta D'Adda (vicino a Milano)", osserva l'uploader di YouTube, Kosmo VanHalenItalia.

A quel tempo, la band era in tournée in Europa a sostegno del loro quarto LP, “Fair Warning” del 1981. Il video mostra la band che si esibisce in playback sulle note della canzone "So This Is Love?" davanti a un brontosauro di pietra, circondata anche da un tirannosauro rex, da un triceratopo e da alcune statue di mammut. I fratelli Eddie e Alex Van Halen portano abiti a righe, mentre il bassista Michael Anthony sembra indossare una tuta arancione da prigioniero. "Questi video sono andati in onda sulla televisione di stato italiana, RAI 1, durante un programma televisivo chiamato Happy Circus", spiega ulteriormente la didascalia di YouTube, aggiungendo che è stato grazie al "Van Halen Italia Fan Club" che si è scoperto il filmato perduto da tempo. Il misterioso "video dei dinosauri" era ricercato da tempo dai fan.

Alex Van Halen, il batterista dei Van Halen, ha compiuto 68 anni lo scorso 8 maggio. È stato il suo primo compleanno senza il fratello Eddie, scomparso lo scorso 6 ottobre all'età di 65 anni a causa di un tumore. Alex ha ricordato Eddie pubblicando un toccante messaggio sull'account Twitter della band: "Primo compleanno senza di te, Ed. La vista dalla mia batteria non sarà più la stessa. Van Halen forever!".