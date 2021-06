Concerti, i Muse tornano in Italia: annunciata una data al Firenze Rocks nel 2022

I Muse tornano in Italia, a distanza di tre anni dai concerti che nell'estate del 2019 videro Matt Bellamy e soci esibirsi dal vivo con il tour legato all'album "Simulation theory" allo Stadio San Siro di Milano e all'Olimpico di Roma. La band di "Time is running out" ha appena annunciato una data in programma al Firenze Rocks, il festival ospitato dalla Visarno Arena nel capoluogo toscano, il 17 giugno 2022: biglietti in vendita generale a partire dalle 11 di venerdì 11 giugno.



Firenze Rocks continua così a svelare gli headliner che saliranno, nell'estate del prossimo anno, sul palco della Visarno Arena, dal 16 al 19 giugno.

Dopo i Green Day, confermati come headliner della giornata di apertura del 16 giugno 2022, il giorno successivo toccherà ai Muse esibirsi sul palco del festival.



È probabile che entro l'estate del 2022 i Muse spediscano nei negozi un nuovo album, considerando che l'ultimo, "Simulation theory" appunto, uscì nel novembre del 2018. Intanto il frontman Matt Bellamy ha annunciato l'uscita del suo primo disco solista: "Cryosleep", questo il titolo, arriverà nei negozi il prossimo 16 luglio. Uscirà, per ora, solo i formato vinile in edizione limitata per il Record Store Day, l'evento che celebra i negozi indipendenti di musica. L'album conterrà dieci tracce, molte delle quali già edite. Nella tracklist anche "Pray" (dalla colonna sonora de "Il trono di spade"), la cover di "Bridge over troubled water" di Simon & Garfunkel, "Behold, the glove", "Tomorrow's World", oltre alle versioni soliste di brani dei Muse come "Unintended", "Take a bow" e "Guiding light" (per inciderla Bellamy ha usato la chitarra che Jeff Buckley suonò per l'album "Grace", da lui acquistata l'anno scorso).