Matt Bellamy dei Muse pubblica il suo primo disco solista

Uscirà - per ora - solamente in formato vinile in edizione limitata per l'edizione 2021 del Record Store Day (qui le uscite), l'evento che celebra i negozi indipendenti di musica. Ma di fatto è il primo disco solista di Matt Bellamy, dopo ventisette anni da frontman dei Muse L'album si intitola "Cryosleep" e arriverà nei negozi il prossimo 16 luglio.

Conterrà dieci tracce, molte delle quali già edite: tra queste anche "Pray" (dalla colonna sonora de "Il trono di spade"), la cover di "Bridge over troubled water" di Simon & Garfunkel, "Behold, the glove", "Tomorrow's World", oltre alle versioni soliste di brani dei Muse come "Unintended", "Take a bow" e "Guiding light" (per inciderla Bellamy ha usato la chitarra che Jeff Buckley suonò per l'album "Grace", da lui acquistata l'anno scorso).



Matt Bellamy ha annunciato l'uscita di "Cryosleep" sui suoi canali social ufficiali, svelandone anche la copertina e la tracklist:

L'ultimo album dei Muse, "Simulation theory", risale a tre anni fa: uscì nel 2018, promosso l'anno seguente con un lungo tour che fece tappa anche in Italia, con tre date tra Milano (allo Stadio San Siro) e Roma (all'Olimpico) che radunarono oltre 140 mila spettatori.